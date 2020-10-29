İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin ikamet ve aracında yapılan aramalarda ise 2 kilo esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa'da 2 kilo esrarla yakalanan şahıs tutuklandı
29.10.2020 - 14:36 | Son Güncelleme: 29.10.2020 - 14:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheliden 2 kilo esrar maddesi çıktı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : bursa,uyuşturucu,
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