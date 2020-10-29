Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin ikamet ve aracında yapılan aramalarda ise 2 kilo esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.