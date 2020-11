Türkiye Gazetesi

Konya'da yaşadığı 36 yıllık süre içinde doğup büyüdüğü Ulaş ilçesine bağlı Boğazdere köyünü unutamayan Coşkun, köyündeki çiftçilere ek gelir kapısı olacak ürün arayışına girdi. Şarkışla ilçesinde görev yapan ziraat mühendisi arkadaşının tavsiyesiyle ana vatanı Tibet olan goji berry meyvesi üzerinde yoğunlaşan Coşkun, bu meyvenin coğrafi ve iklim koşullarının köyüne uygun olduğunu tespit etti.

Bu konuda bilimsel araştırmaları da takip eden Coşkun, sağlık açısından faydalı olduğunu öğrendiği meyveyi, geçen yıl temmuz ayından itibaren köyde çiftçilikle uğraşan Muhammed Yılmaz ile birlikte 3,5 dönümlük arazisinde yetiştirmeye başladı.

Coşkun, Konya'da yaşamasına rağmen köyünü sık sık ziyaret ettiğini söyledi. Çiftçilikle uğraşan köy sakinlerine daha çok gelir getirecek bir ürün arayışı içine girdiğini anlatan Coşkun, "Memleketime değişik faaliyetlerle hizmet etmek istiyordum. Şarkışla ilçesinde Tahsin Taşyürek isimli ziraat mühendisi arkadaşımız bu meyveyi yetiştirmiş. Biraz onunla sohbet ettikten sonra insan sağlığı açışından çok faydalı olduğunu öğrendim ve bunu köyümde denemeye karar verdim. Geçen sene temmuz ayında da ekimini yaptık." diye konuştu.

"Soğuğa, kuraklığa ve her türlü toprak şartına dayanıklı"

Goji berry meyvesinin ana vatanı olan Tibet'in, soğuk iklime sahip yüksek rakımlı bir yer olduğuna dikkati çeken Coşkun, bu yönüyle Sivas'a çok benzediğini belirtti.

Coşkun, "Dolayısıyla goji berry meyvesinin burada yetişmemesi söz konusu değil. Soğuğa, kuraklığa ve her türlü toprak şartına dayanıklı. Yani çok fazla su vermemize de gerek yok. Meyvesi de çok değerli. Şu an kuru meyvesinin kilogramı 80 ila 100 liradan satılıyor." ifadelerini kullandı. Goji berry ile ilgili bilimsel çalışmaları da takip ettiğini dile getiren Coşkun, bu sayede metabolizmayı olumlu etkileyen içeriklere sahip bir meyve olduğunu öğrendiğini aktardı. "Her derde deva" şeklinde nitelendirdiği meyvenin yüksek oranda antioksidan içerdiğini vurgulayan Coşkun, "Antidepresan etkisiyle de depresif vakalarda yararlı olduğu gözlenmiş. Yaşlanmayı da geciktirici bir etkisi var. Şekerin emilimini yavaşlattığı için şeker hastalığı olanlara da çok faydalı. Yani birçok organı olumlu yönde etkiliyor." dedi.

Kendisinden sonra köydeki bir akrabasının da 100 fidanla bu meyveyi yetiştirmeye başladığını aktaran Coşkun, yakın zamanda köy geneline yayılmasını umduğunu sözlerine ekledi. Coşkun'un goji berry yetiştiriciliğine birlikte başladığı köylüsü Muhammed Yılmaz ise "Burada 700 fidanımız var. Fidan başına bir sezonda 5 kiloya kadar, toplamda da 3 ton kadar bir verim bekliyoruz. Sezon içinde sürekli hasadı olduğu için meyve alma olasılığı çok yüksek. Birinci hasatta bir şey olsa ikinci, üçüncü ve hatta dördüncü hasatta rahatlıkla meyve alabilirsiniz." şeklinde konuştu.