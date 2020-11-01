Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Süksün Mahallesi'nde patates hasadı için gelen işçiler ile tarla sahipleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada işçiler B.E.K, Y.A. ve L.T. çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bünyan Devlet Hastanesine kaldırılan 3 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.