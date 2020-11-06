Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, arz ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda 1 şahsa uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen ve hakkında uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi bulunan R.A.'nın ikametine baskın düzenledi. Yapılan aramada, 3 paket halinde 1,75 gram metamfetamin maddesi ile 13 adet sentetik ecza hap elde edildi. Gözaltına alınan R.A. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.