Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'in Seferihisar açıklarında 30 Ekim günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem, geriye yaşanmışlıklar bıraktı. Cenazeler gözyaşları arasında defnedilirken, enkaz altından çıkan dramlar da yürekleri burktu. Depremden 26 saat sonra kurtarılan Halim Sarı (62), 11 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı altındaki markette alışveriş sırasında sarsıntıdan kaçamamıştı. Yaşlı adam, enkazdan çıkarıldı; ancak kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kurtarılamadı. Sosyal medya takipçilerinin "Halim Amca" olarak tanıdığı Sarı, Tunceli AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan ile yaptığı diyalogla gündem olmuştu.

HALALARI BAKIYORDU

Recai-Neslihan Tekin çiftinin çocukları Ömer Yiğitcan Tekin (4), Feryal Özge Tekin (14) ile çocukların halaları Fatma Tekin Öztürk (62), Çanakkale’de defnedildi. Tekin çifti, iş için çocukları, halalarına bırakmıştı.

TSUNAMİ DALGALARI SÜRÜKLEDİ

Sığacık’ta oluşan tsunamide suya kapılıp ölen 87 yaşındaki Fatma Erçetin, yaklaşık 10 yıldır yürüme güçlüğü çekiyordu. Fatma Nine'ye evde 3 çocuğu bakıyordu. Deprem anında yatağında olan Fatma Nine, çocukları ve komşularının yardımıyla kapı önüne oturtularak korunmaya çalışıldı. Ancak depremin durmasıyla bir anda oluşan tsunamide dalgalar, kale duvarlarını yıkarak, denize 50 metre mesafedeki evin önünde duran Fatma Nine'yi önüne katıp sürükledi. Yaklaşık 100 metre sürüklenen Fatma Nine kurtarılamadı.

"TORUNUM ÇINAR" DİYE FERYAT ETTİ

Babasını 4 yıl önce motosiklet kazasında kaybettikten sonra annesiyle birlikte dedesi ve babaannesiyle yaşayan Çınar Eren, enkazda ölenlerin en küçüğüydü. Babaannesi Emine Eren, enkaz altında onun elini bir an olsun bırakmadı. Yaşlı kadın, feryatlarını duyan ekiplerin müdahalesiyle çekip kurtarıldı; ancak babaannenin elinden sıyrılan küçük bir el, kurtarma ekiplerini hüzne boğdu. Çınar ile dedesinin cansız bedeni bulundu. Sürekli "torunum" diye ağlayan Emine Eren "Yavrum içeride kaldı, elini hiç bırakmadım" diyerek gözyaşı döktü.

KARDEŞİNİN ÖLÜMÜNÜ İZLEDİ

Depremden 58 saat sonra kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in enkazdan cansız bedeni çıkarılan küçük kardeşi İpek'in uzun süre ablasıyla iletişim kurduğu ortaya çıktı. Ablasıyla yan yana olan İpek'in 2 gün hayat mücadelesi verdiği, daha sonra ise yanında öldüğü öğrenildi. Depremde İdil'in ayağı, sırt üstü durduğu tek kişilik çekyata sıkışmıştı, sol tarafındaki İpek ise tam yanında oturur vaziyette bulundu. İdil'e ulaşan itfaiye ekibinden Hasan Alaca "Kardeşiyle yan yanalardı, öldüğünde onu izlemiş. 'İtfaiyeci amca, kardeşim öldü' demesi yüreklerimizi sızlattı" dedi.

"PONPON" YETİM KALDI

Depremde enkaz altına kalarak ölen Aynur-Beril Gidiş isimli anne ve kızı, memleketleri Manisa’nın Kula ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. 27 yaşındaki Beril ile 58 yaşındaki annesi Aynur Gidiş'in cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Deprem sırasında dışarıda olduğu öğrenilen Gidiş ailesinin babası iş insanı Reha Gidiş ise cenazede güçlükle ayakta durdu. Cenaze töreninde anne Aynur Gidiş’in tabutunun üzerine başörtüleri serilirken, genç kızın tabutunun üzerine ise duvak konuldu. Ailenin beslediği "Ponpon" isimli tavşan ise akrabalara teslim edildi.