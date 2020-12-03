Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AFAD’dan yapılan açıklamada, merkez üssü Siirt’in Kurtalan ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Deprem, Siirt başta olmak üzere Diyarbakır, Batman, Mardin’de de hissedildi.

Siirt’te deprem nedeniyle vatandaşların panikle dışarı çıkarken, Mardin’de bir radyo binasındaki eşyaların sallandığı görüldü.

AFAD'dan yapılan açıklamada deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bildirildi.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu depreme ilişkin yaptığı açıklamada "Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor." dedi.