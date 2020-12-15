Olay gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Osman Yozgatlı Mahallesi’nde bulunan Aydın Açık Cezaevi İnfaz Kurumu Müdürlüğü içerisine drone düştü. Cezaevinde görevli personelin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler cezaevi etrafında drone’u havalandırıp uçuran kişi veya kişileri bulmak için kapsamlı çalışma gerçekleştirirken, cezaevi etrafında şüpheli bir durumla karşılaşılmadı. Polis ekipleri olay yeri incelemelerinin ardından cezaevinden ayrıldı.
Drone’u cezaevi bölge
Cezaevine drone düştü, polis harekete geçti
15.12.2020 - 11:45 | Son Güncelleme: 15.12.2020 - 11:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın’ın Efeler ilçesinde Açık Cezaevine düşen drone polis ekiplerini harekete geçirdi. Polisler drone’u uçuran kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.
Olay gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Osman Yozgatlı Mahallesi’nde bulunan Aydın Açık Cezaevi İnfaz Kurumu Müdürlüğü içerisine drone düştü. Cezaevinde görevli personelin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler cezaevi etrafında drone’u havalandırıp uçuran kişi veya kişileri bulmak için kapsamlı çalışma gerçekleştirirken, cezaevi etrafında şüpheli bir durumla karşılaşılmadı. Polis ekipleri olay yeri incelemelerinin ardından cezaevinden ayrıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Aydın,
753349 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/753349.aspx
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