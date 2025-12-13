İstanbul Kartal’da devrilen bir ağacın altında kalarak ağır yaralanan oyuncu İbrahim Yıldız, 4 aydır yoğun bakımda tutuluyor. Birçok ameliyat geçiren genç oyuncunun sağlık durumu hakkında ablasından açıklama geldi.

“Muhteşem Yüzyıl Kösem” ve “Duy Beni” dizilerinde rol alan oyuncu İbrahim Yıldız, 15 Ağustos’ta Kartal Orta Mahalle Nur Sokak’ta devrilen bir ağacın altında kaldı. Olay sırasında ağır yaralanan Yıldız, sağlık ekiplerince ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Genç oyuncu İbrahim Yıldız 4 aydır yoğun bakımda: Ablasından umut dolu mesaj

DEVRİLEN AĞACIN ALTINDA KALDI

Edinilen bilgiye göre, oyuncu yolda sürüklenen bir plastik tabureyi yakalamak için hamle yaptığı sırada, şiddetli rüzgar nedeniyle gövdesinden kopan ağaç devrildi ve Yıldız’ın üzerine düştü. Ağır yaralanan Yıldız için geçtiğimiz günlerde kan çağrısı yapılmıştı.

“4 AY BİTTİ, HENÜZ UYANMADIN AMA…”

Yıldız’ın ablası Ela Altınay, 4 aydır yoğun bakımda olan kardeşinin sağlık durumu bir paylaşımda bulundu:

Altınay, “Bugün, 4 ay bitti. Canımın içi henüz uyanmadın ama birçok kişinin uyanmasına vesile oldun. Seni çok sevdiğimi yüzüne söyleyip, sıkı sıkı sarılmak istiyorum. İnanıyorum iyileşiyorsun. Tez zamanda kalıcı şifalarla aramıza döneceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

