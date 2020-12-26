Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Covid-19 ile mücadele kapsamında üçüncü aşamada aşı vurulacak meslek gruplarını belirlemişti. Buna göre sağlık çalışanları ve kronik hastalardan sonra, market, bakkal, kuru yemiş, kasap, balıkçı, manav, pazarcı, hal esnafı, berber, kuaför ile güzellik salonu, banka, PTT ve kargo çalışanları aşı kapsamına alınmıştı. Bu kararın, “Yalova’da korana aşısı yaptırmak mecburi” olarak yorumlanması üzerine Valilik yeni bir açıklama yaparak şunları kaydetti: Gönüllük esasına göre aşılanmaya dâhil edilecek meslek grupları kararlaştırılmış, ancak alınan kararın toplumun bazı kesimlerinde yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiği görülmüştür. Pandemi döneminde süreci olumsuz etkileyecek herhangi bir bilgi kirliliğine mahal vermemek adına belirlenen sektörlerde çalışanlara gönüllülük esasına göre talep edildiği takdirde üçüncü aşamada Covid-19 aşısı uygulanacaktır.