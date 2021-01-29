Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Recep Tayyip Erdoğan bulvarında meydana geldi. A.H idaresindeki elektrikli bisiklet seyir halindeyken, park halindeki bir aracın kapısının açılması ile kapıya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklette yolcu konumda olan Mahmut H. sol şeritten gelen bir başka araca çarptı. Kaza sonrası ağır yaralanan Mahmut H, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Mahmut H. burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.