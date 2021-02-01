Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, toplumun huzurunu bozan ve insanların dini duygularını suiistimal eden dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda zabıta ekipleri, şehir dışından gelerek kent merkezinde dilendiği tespit edilen bir şahsı suçüstü yakaladı. Dilencinin üzerinde yapılan aramada ele geçirilen paranın miktarı ise zabıta ekiplerini bile şaşırttı. Yapılan aramada şahsın üzerinden çıkan 1600 TL'nin bir günlük hasılatı olduğu öğrenildi.

Dilencilik yapan şahsa “Kabahatler Kanunu”na göre yasal işlem yapılırken, üzerinden çıkan paralar kamuya geçirilmek üzere tutanak tutularak muhafaza altına alındı.