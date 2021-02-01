Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bingöl "Bu ülke Suriye, Irak gibi olabilirdi ama Allah'a şükür olmadı. Parçalanmadık biz. Bizi bölemediler” ifadesinde bulunan Bingöl “Neden? Güçlü bir iktidar var çünkü. Cumhurbaşkanımızın hakkını yememek lazım. Devletin başında dik duran bir insan var. Olmasaydı Irak, Suriye olabilirdik diye düşünüyorum” dedi. Öte yandan partilerin canlı yayınlanan grup toplantılarının kaldırılması gerektiğine de dikkat çeken Bingöl “Ben yerlerinde olsam kaldırırım. Şeffaflık adı altında yapılıyor. İnsanlar ayrışıyor. Herkes kendi seçmenine, oy aldığı kesime bir mesaj verdiği için öyle büyük bir ayrışma yaşandı. Toplantıların canlı yayınlanması hoş olmuyor” değerlendirmesinde bulundu.