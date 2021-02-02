Edinilen bilgiye göre, Edremit’in Kırsal Yaşyer Mahallesi yakınlarında seyir halindeki G.E. yönetimindeki 10 AEG 758 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü G.E. araç içinde sıkıştı. Araç içinde sıkışan sürücüyü Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlık ekipler kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla takla attı
02.02.2021 - 18:52 | Son Güncelleme: 02.02.2021 - 18:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Edremit ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla takla attı. Araç içinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı.
Etiketler : Balıkesir,
764673 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/764673.aspx
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