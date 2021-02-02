Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Yatağan’da oturan Suriye uyruklu bir aile Akyol mahallesindeki oturan akrabalarının evine ziyarete gitti. Kapı önünde ev sahibinin çocukları ile oyun oynayan 2,5 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet Alhammud bahçede üzeri ince sunta ile kaplı fosseptik çukurunun içine düştü. İlk başta aile tarafından kurtarılmaya çalışılan çocuğu düştüğü çukurdan kurtaramayan aile Muğla 112 Acil Çağrı Merkezini aradılar. Olay yerine Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği, 112 Acil ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri fosseptik çukuruna ip sarkıtarak çukurdan çocuğu kurtarması sonrası 112 ambulans ekipleri tarafından Yatağan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Suriye uyruklu Ahmet Elhammud kurtarılamadı. Olayla Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.