Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir´de hafta başında etkili olan sağanağın ardından güneş açtı, hava sıcaklığı yükseldi. Güneşi gören İzmirliler ise Covid-19 tedbirlerini unutup Kordon’a akın etti. Genç, yaşlı birçok kişi, çimler ile sahil kenarında oturarak vakit geçirdi.



Kordon´da oluşan yoğunluk nedeniyle, sosyal mesafe ile maske kuralı da unutuldu. Gruplar halinde çimlerde oturanlar, Covid-19 vaka sayılarının neden arttığını adeta gözler önüne sererken, pandemiye aldırış etmeyen vatandaşlar, bisiklete binmeyi, oltayla balık tutmayı da ihmal etmedi. Sahilde yaşanan kalabalık, korona virüs salgını öncesi günleri aratmadı.