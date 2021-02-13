Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İzmir, Manisa, Kütahya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Artvin, Bayburt, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Ardahan çevreleri Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların Marmara Bölgesi'nde yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerinden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İstanbul'da yoğun yağış gece saatlerinde bekleniyor

İstanbul'da pazar günü akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının kıyılarda 5 ila 15 santimetre, yüksek kesimlerde 20-30 santimetre olması bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 5

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışlı 3

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yağmurlu 14

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı 19

Antalya: Parçalı bulutlu 18

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve yarın (Pazar) gece saatlerinde kar yağışlı 5

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 15