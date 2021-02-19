Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede oturan Y.I. (33) silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.I, tedavi altına alındı. Tabancadan çıkan kurşunun Y.I.'nın sol ayağının üzerinden girip altından çıktığı tespit edildi. Şahıs, kendisini teyzesinin oğlu K.B'nin (25) vurduğunu iddia etti. Y.I. "Kuzenim K.B, Yasin Y. ile arkadaş olduğum için 4 gün önce benimle kavga etti ve karakolluk olduk. Bugün de bana silahlı ateş ederek yaraladı. Şik3ayetçiyim" dedi. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri firari K.B'yi olayda kullandığı 1 adet ruhsatsız tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.