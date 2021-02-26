Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığınca daha önce çıkarılan genelgelerle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi. Kısıtlama süresince market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00’ye kadar, cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecekler. Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri ise bugün saat 20.00’ye kadar paket servis ve gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup, bu iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecekler. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecekler. Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebilecekler.

Kısıtlamalarla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızdan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00’den önce evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları hususunu bir kez daha istirham ediyoruz” denildi.