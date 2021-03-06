Şii vatandaşlarımızdan özür dileriz
06.03.2021 - 16:42 | Son Güncelleme: 06.03.2021 - 16:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Değerli okuyucularımız,
Bilindiği gibi, pandemi sürecinde gazetemiz “uzaktan” hazırlanmaktadır. Eğlence sayfalarının sayısını artırmak için dışarıdan telif yoluyla satın aldığımız bir bulmacada Şii vatandaşlarımızın haklı tepkisine yol açan ciddi bir hata gözden kaçmıştır. Bulmacayı hazırlayan ilgili kişi ile sözleşme feshedilmiştir. Bu hata sebebiyle üzüntülerimizi beyan eder, tüm okuyucularımızdan özür dileriz.
Etiketler : türkiye gazetesi,
772611 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/772611.aspx
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