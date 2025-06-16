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Haberler > Yaşam > Geleneksel lezzet tarımı değiştirebilir! Yüzyıllardır soframızdan eksik olmuyor

Geleneksel lezzet tarımı değiştirebilir! Yüzyıllardır soframızdan eksik olmuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Geleneksel lezzet tarımı değiştirebilir! Yüzyıllardır soframızdan eksik olmuyor
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türk mutfağının yüzyıllardır vazgeçilmez lezzeti olan turşu, bu kez tarımı dönüştürebilecek bilimsel bir çalışmaya ilham kaynağı oldu. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin yürüttüğü araştırmada, turşuda doğal olarak oluşan laktik asit bakterilerinin bitki hastalıklarına karşı biyolojik mücadelede kullanılabileceği ortaya kondu.

Yüzyıllardır sofralarımızdan eksik olmayan turşu, şimdi de bilim dünyasının gündeminde. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) tarafından yapılan araştırma, turşu fermantasyonunda doğal olarak ortaya çıkan laktik asit bakterilerinin, bitki hastalıklarına karşı etkili bir biyolojik mücadele aracı olabileceğini ortaya koydu.

Geleneksel lezzet tarımı değiştirebilir! Yüzyıllardır soframızdan eksik olmuyor - 1. Resim

SBTÜ Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akbaba, proje kapsamında farklı illerden toplanan çok sayıda turşu örneği üzerinde inceleme yaptıklarını belirtti. Akbaba, “Yalnızca usulüne uygun şekilde fermente edilmiş ve 3 ila 6 ay boyunca açılmadan bekletilen turşularda bu yararlı bakterileri tespit ettik” dedi.

Geleneksel lezzet tarımı değiştirebilir! Yüzyıllardır soframızdan eksik olmuyor - 2. Resim

Araştırmaya göre bu bakteriler, kimyasal pestisitlerin yerini alabilecek kadar etkili olabilir. Bu durum hem çevre sağlığı açısından umut verici hem de daha doğal ve sürdürülebilir bir tarım için yeni bir yol sunuyor.

Geleneksel lezzet tarımı değiştirebilir! Yüzyıllardır soframızdan eksik olmuyor - 3. Resim

Uzmanlar, bu keşfin geleneksel gıdaların yalnızca kültürel değil, bilimsel ve ekonomik açıdan da değer taşıdığını vurguluyor. Gelecekte, turşu gibi fermente ürünlerin tarımda doğal koruma yöntemi olarak kullanılması hedefleniyor.

Geleneksel lezzet tarımı değiştirebilir! Yüzyıllardır soframızdan eksik olmuyor - 4. Resim

Bu çalışma, hem Türkiye’nin geleneksel mirasını hem de biyoteknoloji potansiyelini dünyaya tanıtabilir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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