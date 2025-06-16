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10 bin tonu satışa çıktı! Kilosu 150 TL'den başlıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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10 bin tonu satışa çıktı! Kilosu 150 TL&#039;den başlıyor
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Toprak Mahsulleri Ofisi, 2022 mahsulü 10 bin ton kabuklu fındığı satışa sunuyor. Kilosu 150 TL’den başlayan ihale, 20 Haziran’da Ankara’da yapılacak.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), stoklarında bulunan 2022 mahsulü Levant kalite 10 bin ton kabuklu fındığı satışa çıkarıyor.

İhale, 20 Haziran Perşembe günü saat 10.30’da TMO Genel Müdürlüğü'nde (Milli Müdafaa Cad. No:18 Bakanlıklar/Ankara) gerçekleştirilecek.

TMO’nun yaptığı duyuruya göre, satışa sunulacak fındıkların kilogramı KDV hariç 150 TL taban fiyatla ihale edilecek. Kabuklu fındıklar, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre ve yüzde 20 opsiyonlu olarak kapalı zarf usulüyle teklif alınacak, ardından açık artırmaya geçilecek.

10 bin tonu satışa çıktı! Kilosu 150 TL'den başlıyor - 1. Resim

EN AZ YÜZDE 3'Ü GEÇECEK TEMİNAT

İhaleye katılmak isteyenler, gerekli belgelerle birlikte teklif zarflarını 20 Haziran saat 10.30’a kadar TMO Genel Müdürlüğü Haberleşme Şube Müdürlüğü'ne elden teslim etmek zorunda. Bu saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

İhalede teklif verecek firmaların, toplam teklif bedelinin en az yüzde 3'ü kadar geçici teminat sunmaları gerekiyor. Teminat, banka mektubu veya nakit olarak TMO veznesine yatırılabilecek.

İhaleye dair şartname ve sözleşme belgeleri TMO’nun resmi internet sitesinde, "İhale İlanları" bölümünden erişime açık durumda.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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