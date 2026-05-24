İç Anadolu ve Akdeniz’de son 20 senenin en yüksek yağışı görüldü. Hububatta bütün bölgelerde tablo olumlu. Bu sene tarım ürünlerinde yüksek verim bekleniyor.

CEMAL EMRE KURT- Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü verilerine göre, nisan ayında Türkiye genelinde yağışların belirgin şekilde artmasıyla birlikte kuraklık riski büyük ölçüde ortadan kalktı.

1 Ekim 2025-30 Nisan 2026 döneminde Türkiye genelinde kaydedilen yağış miktarı son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Nisan ayında Türkiye genelinde ortalama yağış 86,5 milimetre olarak gerçekleşti.

Kuraklık riski tamamen ortadan kalktı: Yağış rekoru tarlalara can suyu oldu

Bu rakam uzun yıllar ortalaması olan 57,5 milimetrenin yüzde 50 üzerinde. Yağışlı gün sayısı da 13,1 güne çıkarak normallerin üzerinde seyretti.

İç Anadolu Bölgesi’nde son 23 yılın, Akdeniz Bölgesi’nde ise son 24 yılın en yüksek nisan ayı yağışı kaydedildi. Bu gelişme özellikle hububat üretimi açısından güçlü bir sezon beklentisini beraberinde getirdi. Artan yağışlar barajlara da doğrudan yansıdı. Geçen yıla göre önemli ölçüde artan doluluk oranları yüzde 72,8 seviyesine yükseldi.

Öte yandan, Türkiye genelinde hububat gelişimi de sağlıklı seyrini sürdürüyor. Bitkiler bölgelere göre sapa kalkma, başaklanma ve dane oluşumu dönemlerinde bulunurken gelişim süreci dengeli ilerliyor.

Karadeniz’de de hem hububat hem de fındık ve çay gibi ürünlerde aktif bir üretim dönemi yaşanıyor. Doğu Anadolu’da kar örtüsü, zirai gelişimi yavaşlatırken su kaynağı sağlayarak da avantaj oluşturdu. Güneydoğu Anadolu’da ise genel gelişim olumlu olmakla birlikte aşırı yağışa bağlı su birikmesi, mantar hastalıkları ve lokal verim kaybı gibi riskler öne çıktı.

