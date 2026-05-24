İsrail askerleri, Cenin’de bir düğün salonuna baskın düzenleyerek damadı hiçbir gerekçe göstermeden alıkoydu.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin şehrinde bir düğün salonuna baskın düzenledi. Bartaa beldesindeki düğün salonuna giren İsrail askerleri, hiçbir gerekçe göstermeden ve açıklama yapmadan damat Yezen Muhammed Kabha’yı alıkoydu.

Kabha’nın bilinmeyen bir yere götürüldüğü belirtildi. İsrail ordusu ayrıca Batı Şeria’nın güneyindeki Beytüllahim’e bağlı Hüsan köyünde yolları toprak yığınları ve kayalarla kapatarak Filistinlilerin hareketini kısıtladı. Köy meclisi başkanı Rami Hamamra, bölgede askerî hareketliliğin arttığını söyledi.

Beytüllahim’deki el-Hıdır beldesi ile Dıheyşe Mülteci Kampına da baskın düzenleyen İsrail, Dıheyşe Kampında ise Kurban Bayramı öncesi alışveriş yapan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz attı.

Filistin topraklarını gasbeden Yahudiler ise Cenin’in güneyindeki Mesud köyüne gerçek mermilerle saldırı düzenleyerek korku ve paniğe sebep oldu. Yine silahlı Yahudiler el-Halil şehrinde Filistinlilere ait bazı bölgelere baskın düzenleyip, kışkırtıcı turlar gerçekleştirdi, sloganlar atıp hakaretlerde bulundu.

