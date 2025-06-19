Gören telefona sarıldı! Bu kez belediye vatandaşın 'radarına' takıldı

Darıca Belediyesi, vatandaşların doğrudan görüş bildirebileceği yenilikçi bir projeye imza attı. “Vatandaş Radarı” adı verilen sistemle, belediye hizmetleri artık doğrudan halkın değerlendirmesine açılıyor. Şehrin dört bir yanına yerleştirilen karekodlu levhalarla Darıcalılar, temizlikten ulaşıma kadar pek çok konuda görüşlerini anında iletebiliyor. Amaç, halkın geri bildirimiyle hizmetleri daha iyi hâle getirmek.

Darıca Belediyesi, vatandaş katılımını esas alan dikkat çekici bir projeyi hayata geçirdi.

Darıcalılar yeni güne “Vatandaş Radarı” adı verilen dikkat çekici bir sistemle uyandı. Şehrin meydanları, durakları ve merkezi geçiş noktaları sabah saatlerinden itibaren “Vatandaş Radarı” levhalarıyla hareketlendi.

“Söz sende Darıcalı! Radar sizde, hizmet mercek altında!” sloganıyla hazırlanan projeye, vatandaşlar levhalar üzerindeki karekodları okutarak katılabiliyor ve belediye hizmetlerini değerlendirme fırsatı bulunuyor.

RADAR BU KEZ HİZMETİ YAKALAMAYA AYARLI

Tıpkı hız yapan araçları tespit eden radarlar gibi, bu radar da belediye hizmetlerinin nerede yavaşladığını ve nerede hız kazandığını vatandaşın geri bildirimiyle ortaya koyuyor.

Proje; ulaşım, temizlik, çevre düzeni, parklar, sosyal hizmetler ve belediye ile iletişim gibi konularda vatandaşların değerlendirmelerine dayanıyor.

Mobil uyumlu olarak tasarlanan sistem, her yaş grubundan vatandaşın kolayca erişip değerlendirme yapabileceği bir yapıya sahip.

AMAÇ: GERİ BİLDİRİMLE GÜÇLENEN HİZMET

Darıca Belediyesi’nin bu projedeki temel hedefi, şehirde sunulan hizmetlerin halkın gözünden değerlendirilmesini sağlamak ve elde edilen verilerle hizmet kalitesini sürekli olarak geliştirmek.

“Vatandaş Radarı” ile Darıcalılar, sadece şehirde yaşayan bireyler değil, aynı zamanda yönetimde söz sahibi olan katılımcılar hâline geliyor.