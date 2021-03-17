Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent güne karla uyandı. Şehrin yüksek rakımlı olan Dikmen, Oran, Keçiören, Keklik Pınarı, İlker gibi semtlerini beyaza bürüyen kar yağışı yolların kapanmasına neden oldu. Kar küreme araçlarının yoğun çalıştığı yollarda tuzlama çalışması da yapıldı. Yoğun kar yağışından kar küreme araçları da etkilendi. Dikmen bölgesinde bir kar küreme aracının küreğinin koptuğu görülürken, sürücü kazayı son anda atlattığını belirtti. Öte yandan dik yokuşlara çıkmaya çalışan otomobiller yolda kalarak kaydı. Ankara'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Esenboğa Havalimanı'nda uçuşların aksamaması için gerekli tedbirler alındı.

Antalya-Denizli karayolu kapandı

Kar yağışı nedeniyle Antalya-Denizli kara yolu bir süreliğine kapandı. Denizli ve Manisa'nın yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Denizli kent merkezinde sabah sağanak etkili olurken, yüksek kesimler kar yağışıyla beyaza büründü. Kenti Antalya ve Muğla'ya bağlayan kara yolunun Cankurtaran ve Kazıkbeli mevkilerinde kar nedeniyle ulaşım zaman zaman kontrollü sağlandı.

Manisa'nın Demirci, Gördes, Şehzadeler ve Soma ilçelerinin yüksek kesimlerinde dünden bu yana kar etkili oldu. Karayolları ekipleri, Demirci-Simav kara yolunun Akçakertik ile Deveboynu mevkilerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu açık tutmaya çalıştı.

Kar yağışıyla Spil Dağı Milli Parkı da beyaza büründü. Manisa ve İzmir arasında bulunan 1517 metre rakımlı milli parkta kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Peribacaları bembeyaz

Türkiye'nin peribacaları, yer altı şehirleri ve kayadan oyma tarihi yapılarıyla ünlü turizm merkezi Kapadokya'da, rakımı yüksek alanlarda başlayan kar bölgeyi beyaz örtüyle kapladı. Nevşehir'in Uçhisar beldesindeki Güvercinlik Vadisi'ne gelen turistler, buradaki kuşlara yem verip bölgenin karla bütünleşen doğal güzelliklerini fotoğrafladı. Bırakılan yemleri yemeye çalışan güvercin ve serçelerin yarışı güzel görüntü oluşturdu.

Adana'dan Kapadokya'ya gelen öğrenci grubu, beyaz örtüyle kaplı vadi sırtlarında kar topu oynadı. Turizmciler şaşkınlığını "Kapadokya'da 4 mevsimi neredeyse aynı anda yaşıyoruz. Göreme beldesinde yağmur çiseliyordu, burada ise kar var. Misafirlerimiz de bu hava için çok da hazırlıklı değildi ama güzel bir manzara oluştu" sözleriyle dile getirdi.