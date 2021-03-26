Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serteser, yaptığı yazılı açıklamada, BREEAM'den aldıkları en üst düzey Yeşil Bina Sertifikası ile Türkiye'deki kamu binaları arasında bir ilke imza attıklarını bildirdi.

Sertifikayı dünya birinciliği ile taçlandırmak için büyük bir gayret gösterdiklerini aktaran Serteser, şöyle devam etti:

"BREEAM'in dünya çapında düzenlediği yarışmada, 46 rakibi geçerek ticari projeler kategorisinde finale kaldık. ATSO, 'Your BREEAM' kategorisinde bugüne kadarki en yüksek oyu alarak, dünya birincisi oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Valilik ve Belediyenin yanı sıra kentteki ve il dışındaki sivil toplum kuruluşları, yurt dışından katılımcılar bize destek verdi. Her bir destekçiye ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Aldığımız bu sorumluluk ve cesaretle, hem çevre bilincini artıran, hem de ekonomiye katma değer sağlayan projeler geliştireceğiz."

Serteser, kazanılan dünya birinciliğinin Afyonkarahisar'a önemli katkılar sağlayacağını vurgulayarak, çevreci, doğa dostu projenin ülkedeki kamu binalarına örnek olacağını belirtti.