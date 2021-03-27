İnebolu Kaymakamı Selçuk Yosunkaya başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçeye bağlı Durupınar köyünün 10 gün süreyle karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Kararın ardından jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemleri alarak köyün giriş ve çıkışlarını kapattı. Ayrıca kararlara uymayanlar hakkında da adli ve idari yaptırım uygulanacağı açıklandı.
Kastamonu’da bir köy daha karantinaya alındı
27.03.2021 - 19:58 | Son Güncelleme: 27.03.2021 - 19:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde korona virüs vakalarının görüldüğü Durupınar köyü karantinaya alındı.
Etiketler : Kastamonu,
777870 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/777870.aspx
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