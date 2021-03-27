Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnebolu Kaymakamı Selçuk Yosunkaya başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçeye bağlı Durupınar köyünün 10 gün süreyle karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Kararın ardından jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemleri alarak köyün giriş ve çıkışlarını kapattı. Ayrıca kararlara uymayanlar hakkında da adli ve idari yaptırım uygulanacağı açıklandı.