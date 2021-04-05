Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında iki grup genç kız arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Genç kızların tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga eden kızlardan biri kavga ettiği diğer kızı saçlarından tutarak yere fırlattı. Diğer kızlar ise arkadaşlarının saçlarından tutarak yere fırlattığı kızı kaldırmak yerine tekmelemeye başladı. Dakikalarca süren o dehşet kavga anları ise cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.
Feci şekilde dövülen genç kız, vatandaşlar tarafından kurtarılarak olay yerinden uzaklaştırıldı.
Saçlarından sürükleyip yerden yere vurdu
05.04.2021 - 10:51 | Son Güncelleme: 05.04.2021 - 10:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’da bir genç kızın saçlarından tutularak yerlerde sürüklenmesi ve tekmelenmesi pes dedirtti. Genç kızların kavgasındaki dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında iki grup genç kız arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Genç kızların tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga eden kızlardan biri kavga ettiği diğer kızı saçlarından tutarak yere fırlattı. Diğer kızlar ise arkadaşlarının saçlarından tutarak yere fırlattığı kızı kaldırmak yerine tekmelemeye başladı. Dakikalarca süren o dehşet kavga anları ise cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Adıyaman,kavga,
780021 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/780021.aspx
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