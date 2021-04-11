Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan zanlılardan 7'si emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ikindi saatlerinde adliyeye sevk edildi. Polisin geniş güvenlik tedbirleri arasında mahkemeye çıkarılan 1’i kadın 7 kişi tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu. Gözaltındaki 27 şüphelinin ise halen emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Operasyonun düğmesine 9 Nisan sabahı basıldı. Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik sabaha karşı Karaman merkez başta olmak üzere İzmir, Muğla, Şanlıurfa ve Gaziantep illerinde eş zamanlı olarak operasyon yaptı. Konya’dan gelen özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 34 kişi evlerinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.