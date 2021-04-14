Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan ayının en önemli alışveriş noktalarından biri olan İstanbul Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı'nda her çeşit hurma mevcut. Bu çeşitlerin arasında ise en çok dikkati çeken "Jumbo Kudüs" hurması oldu. Tanesi 5 TL, kilosu ise 140 TL olan hurma, rakiplerini geride bıraktı. Esnaf Muhammet Kandemir "Her keseye uygun hurma var. En ucuz hurmanın kilogram fiyatı 30 TL. Jumbo Kudüs diye bilinen hurma ise 140 TL'den satılıyor. En pahalı hurma bu, pek rağbet yok” dedi. Bağcılar'dan alışverişe gelen Hafize Özgür, Jumbo Kudüs'ün çok pahalı olduğunu belirterek "Biz bu hurmayı alamayız. Sağ olsun yine de ikram ettiler. Bir tane hurma 5 TL. Bu fiyata kimse almaz" diye konuştu.