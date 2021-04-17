Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 SN 007 plakalı otomobili durdurmak istedi. Otomobili kullanan İsa B'nin, ekiplerin ikazına rağmen araçla ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışması üzerine durum diğer ekiplere bildirildi. Ekipler, yaklaşık 10 kilometre süren takip sonucu Yeşiloba Mahallesi kanal kenarında İsa B'yi yakaladı. İsa B'ye alkollü araç kullandığı ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle para cezası uygulandı.