Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.C. isimli şahsın başka illerden getirdiği uyuşturucuyu kentte sattığı yönünde bilgiye ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler düzenledikleri operasyonla şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın gösterdiği yerlerde arama yapan ekipler 186 gram bonzai ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne kondu.
Karaman’da uyuşturucu satıcısı şahıs tutuklandı
18.04.2021 - 01:18 | Son Güncelleme: 18.04.2021 - 00:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şahıs tutuklandı.
Etiketler : Karaman,
783501 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/783501.aspx
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