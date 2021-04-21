Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup yabancı uyruklu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Botla bölgeye giden ekipler, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 18 kişiyi kurtardı. Göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Yunanlıların Türk kara sularına ittiği 18 göçmen kurtarıldı
21.04.2021 - 02:30 | Son Güncelleme: 21.04.2021 - 02:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 18 göçmen kıyıya çıkarıldı.
Etiketler : çanakkale,göçmen,
784377 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/784377.aspx
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