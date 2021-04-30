İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hasan U. ve Fatih B'yi uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.
Zanlıların evlerinde 1865 gram esrar, 434 uyuşturucu hap, 1 tabanca ve tabancaya ait mermiler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fatih B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.