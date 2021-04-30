Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hasan U. ve Fatih B'yi uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

Zanlıların evlerinde 1865 gram esrar, 434 uyuşturucu hap, 1 tabanca ve tabancaya ait mermiler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fatih B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.