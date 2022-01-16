Türkiye Gazetesi

Zeytinburnu'nda yaşanan ilginç olayda caddeden geçen kimliği belirsiz kişi bir giyim mağazasının önünde bulunan kıyafeti beğendi. Biraz ilerledikten sonra geri dönen kişi kıyafeti çalmak istedi. Hırsız kıyafetin giydirildiği mankeni beraberinde çalarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Durumu farkden mağaza sahibi polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri mankeni ve giysileri çalan kişiyi tespit etmek için civarda bulunan güvenlik kamerasını aldı.Olay yerine gelen polis ekipleri mankeni ve giysileri çalan kişiyi tespit etmek için civarda bulunan güvenlik kamerasını inceledi.

Zeytinburnu'nda yaşanan ilginç olayda bir kişi beğendiği kıyafeti giydirildiği mankenle beraber alarak kayıplara karıştı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kimliği belirsiz hırsız cadde üzerinde yürürken dükkan önünde bulunan kıyafeti gözüne kestirdi. Ardından tekrar dükkanın önüne tekrar gelen hırsızın kıyafetleri manken ile beraber alıp olay yerinden hızla uzaklaştığı görülüyor. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan görüntülerde kıyafeti manken ile birlikte çalan hırsız için polis geniş çaplı inceleme başlattı.

Şişli’de akılalmaz hırsızlık: Saç tarama bahanesiyle yaklaştığı araçları soydu Şişli’de saç tarama bahanesiyle park halindeki araçlara yaklaşan ve 5 adet cep telefonu, 10 adet çeyrek altın, 6 adet gram altın ve 50 euro çalan şahıs yakalandı.

Adana ilginç hırsızlık: Hamile kadın çilingirci çağırıp komşusunu soydu! Adana’da yeni evli komşusuna altınlarını nereye saklaması gerektiğini söyleyen hamile kadın, komşusu evden çıkınca çilingirciyi çağırıp altınları çaldı.

Pes dedirten hırsızlık: Piknik masasını söktüler! Eskişehir' de hırsızlar, halka açık alanda bulunan bir adet piknik masası, bank ve çocuk salıncağını çaldılar.