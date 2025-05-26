Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Adana'da hastane skandalı! Cenaze kayboldu, aile hayatının şokunu yaşadı

Adana'da hastane skandalı! Cenaze kayboldu, aile hayatının şokunu yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Adana&#039;da hastane skandalı! Cenaze kayboldu, aile hayatının şokunu yaşadı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da özel bir hastanede hayatını kaybeden 76 yaşındaki Dudu Kahveci'nin cenazesi kayboldu. Annesinin cenazesini teslim almaya gelen kızı Arzu Yazıcıoğlu yaşadığı şokla gözyaşlarına boğuldu. Aile hastane yönetiminden açıklama beklerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adana’nın Çukurova ilçesinde yer alan özel bir hastanede cenaze sırra kadem bastı. Özel Sezar Hospital Hastanesi’nde yaklaşık bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören 76 yaşındaki Dudu Kahveci, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Yakınları tarafından teşhis edilen cenaze, Edirne’ye nakledilmek üzere teslim alınmak istendi. Ancak aile, cenazeye hastanede ulaşılamayınca büyük bir şok yaşadı.

Adana'da hastane skandalı! Cenaze kayboldu, aile hayatının şokunu yaşadı - 2. Resim

"ANNEMİ BULAMIYORUZ, ŞAKA GİBİ"

Dudu Kahveci’nin kızı Arzu Yazıcıoğlu, yaşadığı şoku şu sözlerle dile getirdi:

"Bir haftadır annem yoğun bakımda yatıyordu. Saat 11.00’de vefat haberini aldık. Damadım teşhis etti. İşlemler yapıldı, Edirne’ye götürmek üzere uçak ayarlandı. Ancak saat 16.00’da cenazeyi teslim almaya geldiğimizde annemin cenazesi ortada yoktu. Karıştırılmış. Şaka gibi bir şey. Ben acımı bile yaşayamadım."

Adana'da hastane skandalı! Cenaze kayboldu, aile hayatının şokunu yaşadı - 2. Resim

BAŞKA BİR AİLEYE VERİLMİŞ OLABİLİR

Aile, hastane yönetiminden herhangi bir resmi açıklama alamadıklarını belirtirken, cenazenin karıştırılarak başka bir aileye teslim edilmiş olabileceği öne sürüldü.

Hastane yetkilileri sessizliğini korurken, olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'den ayrılık sinyali: Al Hilal'den rekor teklif!OPEC ülkesinde üretim durdu! En büyük petrol rafinerisinde alevler yükseldi, patlama oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hakkari’de doğanın eşsiz gösterisi: Gündüz açan çiçekler akşam sırra kadem basıyor - YaşamGündüz açan çiçekler akşam sırra kadem basıyorNesli tükenme tehlikesi altındaki sırtlan, gezintiye çıkan vatandaşların karşısında belirdi - YaşamGezintiye çıkan vatandaşların karşısında belirdiUykunuz da soluğunuz da rahat olsun! Horlama ve uyku apnesine cerrahisiz çözüm... - YaşamUyuyun ama sessizce! Horlama ve uyku apnesine cerrahisiz çözüm...Binin üzerinde şarapnel parçasına rağmen vatana hizmeti sürüyor! Gazi Yücel Sökmen: Seve seve şehit olmaya hazırım - Yaşam40 gün bitkisel hayat... Vatana hizmeti sürüyorİkindi namazından 45 dakika önce oluşuyor! Gölgeleri görmek isteyenler camiye akın etti - YaşamGörmek için akın ediyorlar! Namazdan 45 dakika önce...Bu trene binenleri rüya gibi yolculuk bekliyor! Doğu'nun mutlaka gezilecek yerlerine seyahat başladı - YaşamBu trene binenleri rüya gibi yolculuk bekliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...