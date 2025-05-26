Adana'da hastane skandalı! Cenaze kayboldu, aile hayatının şokunu yaşadı

Adana'da özel bir hastanede hayatını kaybeden 76 yaşındaki Dudu Kahveci'nin cenazesi kayboldu. Annesinin cenazesini teslim almaya gelen kızı Arzu Yazıcıoğlu yaşadığı şokla gözyaşlarına boğuldu. Aile hastane yönetiminden açıklama beklerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adana’nın Çukurova ilçesinde yer alan özel bir hastanede cenaze sırra kadem bastı. Özel Sezar Hospital Hastanesi’nde yaklaşık bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören 76 yaşındaki Dudu Kahveci, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Yakınları tarafından teşhis edilen cenaze, Edirne’ye nakledilmek üzere teslim alınmak istendi. Ancak aile, cenazeye hastanede ulaşılamayınca büyük bir şok yaşadı.

"ANNEMİ BULAMIYORUZ, ŞAKA GİBİ"

Dudu Kahveci’nin kızı Arzu Yazıcıoğlu, yaşadığı şoku şu sözlerle dile getirdi:

"Bir haftadır annem yoğun bakımda yatıyordu. Saat 11.00’de vefat haberini aldık. Damadım teşhis etti. İşlemler yapıldı, Edirne’ye götürmek üzere uçak ayarlandı. Ancak saat 16.00’da cenazeyi teslim almaya geldiğimizde annemin cenazesi ortada yoktu. Karıştırılmış. Şaka gibi bir şey. Ben acımı bile yaşayamadım."

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BAŞKA BİR AİLEYE VERİLMİŞ OLABİLİR

Aile, hastane yönetiminden herhangi bir resmi açıklama alamadıklarını belirtirken, cenazenin karıştırılarak başka bir aileye teslim edilmiş olabileceği öne sürüldü.

Hastane yetkilileri sessizliğini korurken, olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturma başlattığı öğrenildi.