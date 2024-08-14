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Adanalı çocuklar buzdolabından kayık yaptı sulama kanalına açıldı: Bu bizim milyonluk yatımız!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da sıcaktan bunalan gençler buldukları eski buzdolabını kayık yapıp sulama kanalına açılarak hem boğulma tehlikesini bertaraf etti, hem de serinleyip keyif yaptı.

Adana'da hava sıcaklığı 40 dereceye nem oranı ise yüzde 85'lere ulaştı. Nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 50 dereceyi buldu.

Sabah saatlerinde bile bunaltıcı bir havanın hakim olduğu Adana'da vatandaşlar yaylalara akın etti.

Yaylaya gidemeyen vatandaşların çocukları ise yine tehlikeli olmasına rağmen sulama kanalında serinlemeye çalıştı.

"BU BİZİM MİLYONLUK YATIMIZ"

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan gençler ise sulama kanalında alışılagelmiş bir yöntem dışında motorunu ve kapaklarını söktükleri buzdolabını kayık yapıp onunla kanala kanala girerek hem tehlikeyi bertaraf etti hem de keyifle serinledi.

Adanalı çocuklar buzdolabından kayık yaptı sulama kanalına açıldı: Bu bizim milyonluk yatımız! - 1. Resim

Buzdolabının içerisine yatarak kanalda sürüklenen gençler, "Bizim teknemiz yok ama bu bizim milyonluk yatımız" diyerek serinliyorlar.

"YORULUNCA DİNLENİYORUZ"

Sulama kanalında yüzen 17 yaşındaki Mehmet Karataş, "Adana sıcak olduğu için suya girmekten korkmuyoruz. Serinlemek için mecbur suya giriyoruz. Burada yüzmeyi bilmeyenler boğuluyor. Yüzmeyi bilenler için sorun olmuyor. Bizler kendimizi kurtaracak kadar yüzme biliyoruz. Yorulunca dinleniyoruz sonra tekrar suya giriyoruz" dedi.

Adanalı çocuklar buzdolabından kayık yaptı sulama kanalına açıldı: Bu bizim milyonluk yatımız! - 1. Resim

16 yaşındaki Ahmet Yasin ise kanalda yüzmekten korkmadığını belirterek, "Kanala girmekten korkmuyorum. Yüzme bilenler boğulmuyor, bilmeyenler boğuluyor. Biz kanala serinlemek için giriyoruz. Bu sıcakta yüzmeyip ne yapacağız" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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