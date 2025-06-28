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Ankara sokaklarına ayı indi! Şaşırtan anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde sokaklarda dolaşan ayı şaşkınlığa neden oldu. O anlar bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

Ankara sokaklarında gece saatlerinde kaydedilen bir görüntü, sosyal medyaya damga vurdu. Aç kaldığı tahmin edilen ayı, yiyecek aramak için Kızılcahamam ilçesine indi.

Sokaklarda dolaşan ayı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ankara sokaklarına ayı indi! Şaşırtan anlar kamerada - 1. Resim

BORÇKA SOKAKLARINDA DOLAŞTILAR

Artvin’in Borçka ilçesinde ise geçtiğimiz günlerde doğal yaşam alanlarından ayrılarak ilçe merkezine kadar inen iki ayı, sokaklarda dolaşmaya başladı. Ayıları balkon ve pencerelerinden gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, bazı vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye belediye ekipleri yönlendirildi. Ayıların, ilçe merkezine çöplerden yiyecek aramak amacıyla indiği tahmin ediliyor. Bir süre sokaklarda dolaşan ayılar, daha sonra gözden kayboldu.

Ankara sokaklarına ayı indi! Şaşırtan anlar kamerada - 2. Resim

GÜMÜŞHANE'DE DE AYILAR KÖYE İNDİ

Gümüşhane’nin merkez ilçesine bağlı Karamustafa ve Kaletaş köylerine de geçtiğimiz günlerde ayılar indi. Gündüz çekilen görüntülerde ayıların dağlık alanda dolaştığı görüldü.

Gece saatlerinde ise ayılar köy yolu üzerinde ilerleyen aracın farlarını görünce panikle kaçıştı. O anlar araç içinden kaydedilen görüntülere yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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