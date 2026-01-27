Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı Antalya'da sağanak ve hortum etkili oldu. Aksu ilçesinde Aksu Çayı'nda karaya çekili çok sayıda tur ve balıkçı teknesi hasar gördü, bazıları devrildi ya da metrelerce sürüklendi. Olayda 1 kişi yaralanırken, hortumun yol açtığı tahribat havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarda bulunduğu Antalya'yı sağanak ve hortum vurdu. Hortum, Aksu ve Manavgat ilçelerinde hayatı adeta felç etti.

ÇOK SAYIDA TEKNEDE HASAR OLUŞTU

Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi Aksu Çayı'nda etkili olan hortumda, bakım için karaya çekilen tur ve balıkçı tekneleri zarar gördü. Bazı tekneler devrildi, bazıları 100 metre sürüklendi. Bu sırada bölgede bulunan İsmail Aksakal (75) yaralandı. Aksakal, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Antalya'da hortum, onlarca tekneyi hurdaya çevirdi!

MAHALLEDE HASAR BÜYÜK

Kundu-Kadriye yolundaki bazı trafik levhaları da yola devrildi. Kundu Mahallesi Muhtarı Ali Çiftçioğlu, hortumun Aksu Çayı kenarındaki teknelerde hasara yol açtığını söyledi. Süleyman Metin de hortum sonrası gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti.

ZARARIN BOYUTU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İlçede hortumun zarar verdiği bölge, dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde, çok sayıda farklı boylardaki teknede hasar oluştuğu görüldü. Teknelerden bazılarının parçalandığı, bazılarının ters döndüğü, bazılarının da devrildiği dikkati çekti.

