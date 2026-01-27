Birkaç gün önce selin etkili olduğu Antalya’da dün akşam hortum meydana geldi. Bazı ev ve seralarda hasar oluşurken, herhangi bir ölüm ya da yaralanma gerçekleşmedi. Hortumdan Kumluca’da 5 mahallenin etkilendiği öğrenildi.

Meteoroloji’nin sağanak ve fırtına uyarısı yaptığı Antalya’da dün akşam saatlerinde fırtına etkili oldu. Hortum, Mavikent, Beykonak, Kum, Toptaş ve Sarıkavak mahallelerinde bazı ev ve seralarda hasara neden oldu. Kumluca ilçesinde hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Antalya’daki hortumda 5 mahalle ve 150 dönüm sera hasar aldı

5 MAHALLE ETKİLENDİ

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, hortumdan 5 mahallenin etkilendiğini belirterek zor bir gece geçirildiğini söyledi.

Kökçe, "Seralarımız altüst oldu, tamamen yerle bir oldu. Bir daha bunun ayağa kalkması zor. Geçmiş günlerde de bir sel felaketi yaşamıştık. Allah afetsiz versin inşallah. Çok şükür can kaybımız yok ama maddi hasarımız çok yüksek. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.

2 BAĞ EVİNİN ÇATISI HASAR ALDI

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ise, yaklaşık 150 dönüm seranın etkilendiğini vurgulayarak şu bilgileri verdi:

Bazı seralarımızda ve 2 bağ evinin çatısında hasar oluştu. Herhangi bir ölüm ya da yaralanma söz konusu değil. Sabah saatlerinden itibaren sahada hasar tespit çalışmaları başladı. Bitince de gerekli yardımlar yapılacak.

