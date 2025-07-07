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Balıkçılar gözlerine inanamadı! Edirne açıklarında dev köpekbalığı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Balıkçılar gözlerine inanamadı! Edirne açıklarında dev köpekbalığı
Köpekbalığı, Edirne, Saros Körfezi, Balıkçılık, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne Saros Körfezi'nde Erikli Köyü açıklarına açılan balıkçılar, yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda bir köpekbalığıyla karşılaştı. Suyun yüzeyinde görülen köpekbalığı, balıkçılardan biri tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Edirne’de açıklarında balıkçılar, dev bir köpekbalığı görüntüledi.

Tekneleri ile Saros Körfezi'ndeki Erikli Köyü sahili açıklarına açılan balıkçılar, suyun yüzeyinde yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki köpekbalığını görünce şaşırdı.

Balıkçılardan biri cep telefonu ile bu anları kaydederken, köpekbalığı bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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