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Baraj gölünün altına indiler, Diyarbakır'ın tarihi yapılarını görüntülediler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Afad, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Baraj Gölü'nde eğitim dalışı yapan AFAD ekibi, su altındaki birçok tarihi yapıyı görüntüledi.

Dicle Baraj Gölü havzasında bulunan Eğil ilçesindeki baraj gölünün altında farklı medeniyetlerin tarihi yapıları yer alıyor.

Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, bölgede dalış eğitimi gerçekleştirdi. Ekipler, dalış sırasında eski asma köprü, medrese, mezarlıklar gibi birçok tarihi yeri görüntüledi.

Tarihi yapıların yanı sıra bölgeye atılan ağ ve misinalar da görüntülendi.

ALTINDA BİR TARİH YATIYOR

Dicle Baraj Gölü, geçtiğimiz yıllarda da Su Altı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından detaylı olarak görüntülenerek, fotoğraflanmıştı.

Baraj gölünün altına indiler, Diyarbakır'ın tarihi yapılarını görüntülediler - 1. Resim

Baraj sebebiyle yerleşim yerleriyle birlikte pek çok tarihi yapıda sulara gömüldü. 

Baraj gölünün altına indiler, Diyarbakır'ın tarihi yapılarını görüntülediler - 2. Resim

Tarihi mezarlıklar, çeşmeler, medreseler ve camiler suların altında efsanelere konu olan kayıp şehirleri hatırlatıyor.

İşte 2022 yılında yapılan AFAD dalışındaki görüntüler:

Baraj gölünün altına indiler, Diyarbakır'ın tarihi yapılarını görüntülediler - 3. Resim

Baraj gölünün altına indiler, Diyarbakır'ın tarihi yapılarını görüntülediler - 4. Resim

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Baraj gölünün altına indiler, Diyarbakır'ın tarihi yapılarını görüntülediler - 5. Resim

 

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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