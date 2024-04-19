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Burası Antarktika değil Çıldır Gölü! Görüntüler kutupları aratmıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çıldır Gölü'nün yüzeyini kaplayan buz tabakası, sıcaklıkların artması ile birlikte erimeye başladı. Ortaya çıkan görüntüler ise kutupları aratmadı.

Ardahan'da bulunan Çıldır Gölü'nün yüzeyi, kış aylarında oldukça soğuk seyreden havaların da etkisiyle tamamen dondu. Gölün yüzeyindeki buz tabakası, bahar ayının ortalarında sıcaklıkların artmaya başlaması ile birlikte erimeye başladı.

Eriyerek parçalara bölünen buz kütleleri sahile vurdu. Ortaya kutupları aratmayan görüntüler çıktı. Özellikle Akçakale köyü mevkiindeki buzlarda yoğun erimeler gözlendi.

Burası Antarktika değil Çıldır Gölü! Görüntüler kutupları aratmıyor - 1. Resim

"ŞU ANDA BURASI RESMEN ANTARKTİKA'YI ANDIRIYOR"

Aykut Yıldız adlı vatandaş, "Gölün yüzeyindeki buz kütlelerinin daha çözülmediğini düşünmüştük ama baktığımızda gölün bir kısmında buz kütleleri, bir tarafında ise suyun olduğunu gördük. Şu anda burası resmen Antarktika’yı andırıyor. Gölün yarısı buz kütleleri ile kaplıyken, yarısı da suyla kaplı ve buna çok şaşırdık" ifadelerini kullandı.

Burası Antarktika değil Çıldır Gölü! Görüntüler kutupları aratmıyor - 2. Resim

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Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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