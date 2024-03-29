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Dünyanın en büyük yılanı vurularak öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünyanın en büyük yılanı vurularak öldürüldü

Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük yılanı 'Ana Julia' Brezilya'nın Amazon yağmur ormanlarında avcılar tarafından vurularak öldürüldü.

15 uluslararası biyologdan oluşan bir ekip, Şubat ayında Brezilya’nın Amazon yağmur ormanlarında dünyanın en büyük yılanı olan “Kuzey Yeşil Anakondası”nı keşfetmişti.

Bu anakondanın DNA'sının diğer anakondalara kıyasla % 5,5'lik bir farka dayanarak yeni bir tür olduğunu belirlemişler ve bunun biyolojik çeşitlilik için önemli bir keşif olduğunu duyurmuşlardı. (Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse, insanlar ve şempanzeler genetik olarak birbirlerinden yalnızca %2 oranında farklıdır.)

Yaklaşık 8 metre ve 440 kilogram ağırlığındaki dev yılana Ana Julie adı verilmiş ve biyologlar tarafından özel korumaya alınmıştı.

Dünyanın en büyük yılanı vurularak öldürüldü - 1. Resim 

Ancak dünyanın en büyük yılanı Ana Julie’nin 8 metre uzunluğundaki cansız bedeni Brezilya'nın güneyindeki Mato Grosso do Sul Eyaleti'nin Bonito kırsal bölgesindeki Formoso Nehri'nde bulundu.

BUNU YAPANLAR HASTA 

Yılanın keşfine yardımcı olan Hollandalı bir araştırmacı, haberi duyduktan sonra 'üzgün ve kızgın' olduğunu paylaştı ve anakonda katillerini 'hasta' olarak nitelendirdi.

Biyolog Profesör Freek Vonk haberi Instagram'da paylaşarak şunları yazdı: 

“Kalbimde büyük bir acıyla, büyük anakondanın nehirde ölü bulunduğunu size bildirmek isterim. Çeşitli kaynaklardan vurularak öldürüldüğünü duydum. Aynı anda hem çok üzgün hem de çok kızgınım.

Böylesine güzel ve eşsiz bir hayvana bunu yapmak için hasta gerekiyor.

Dünyanın en büyük yılanı vurularak öldürüldü - 2. Resim

Bildiğimiz kadarıyla son derece sağlıklıydı ve hala hayatının baharındaydı, dolayısıyla önümüzdeki yıllarda pek çok yavru doğurabilirdi. 

Etrafta bu devasa yılanlardan çok fazla olmadığı için biyoçeşitliliğe vurulan bu darbe çok büyük.

Vonk ayrıca kuzey yeşil anakondanın keşfini bilimsel kariyerinin 'en önemli noktası' olarak nitelendirdi.

Biyolog geçen ay Ana Julia ile yüzerken inanılmaz görüntüler paylaşmış ve yılanın bir araba lastiği kadar kalın olduğunu göstermişti. 

İklim değişikliği ve Amazon'da devam eden ormansızlaşma sebebiyle Amazon'un beşte birinden fazlası çoktan yok oldu, bu da Hollanda'nın yüzölçümünün 30 katından daha fazla bir alana denk geliyor.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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