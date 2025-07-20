Hobi olarak başladı, yurt dışından siparişler alıyor! Yılda sadece 2 tane üretiyor

Emekli inşaat mühendisi Uluer Vardaloğlu, yaklaşık 40 yıldır sürdürdüğü keman tutkusunu, son 25 yıldır kendi ürettiği enstrümanlarla devam ettiriyor. Keman yapımcılarına kızıp hobi olarak başladığı keman üretiminde sadece yurt dışına çalıştığını ifade eden Vardaloğlu, "Bir yılda en fazla iki keman yapabiliyorum çünkü bu iş büyük emek, çok ince işçilik ve ciddi bir akustik deneyim gerektiriyor." dedi.

Trabzon'da yaşayan emekli İnşaat Mühendisi Uluer Vardaloğlu, yaklaşık 40 yıldır tutkuyla sürdürdüğü keman yolculuğunu, son 25 yıldır kendi yaptığı enstrümanlarla taçlandırıyor. Kemanı sadece çalmakla kalmayan Vardaloğlu, uluslararası düzeyde sanatçılar ve orkestralar için özel yapım kemanlar üretiyor.

Bugüne kadar Rusya ve Ukrayna'daki filarmoni orkestralarına özel siparişler üzerine kemanlar yaptığını kaydeden Vardaloğlu, Türkiye'de iç piyasaya bazı istisnalar hariç prensip olarak satış yapmadığını belirterek yıllar içinde daha kaliteli enstrümanlara ihtiyaç duymasıyla başlayan keman yapım serüvenini anlattı.

Keman yapımcılarıyla arasında yaşanan bazı diyaloglar üzerine keman yapımına başladığını kaydeden Vardaloğlu, "Geçmişte keman yapımcıları camiasında hoşlanmadığım bazı durumlarla karşılaştım. Bunun üzerine bu işi en üst seviyede analitik düşünce altyapısıyla kendim yapmaya karar verdim." dedi.

"'BU İŞİ EN ÜST SEVİYEDE BEN YAPACAĞIM' DİYEREK YOLA ÇIKTIM"

Keman yapımını üst seviyede yapmak için yola çıktığını belirten Vardaloğlu, "Keman, enternasyonal bir çalgıdır. Özellikle filarmoni orkestralarının bel kemiğini oluşturur. Dünya genelinde hem folklorik müzikte hem senfoni müziğinde, hatta Türk Sanat Musikisi'nde ana enstrümanlardan biridir. Yaklaşık 470 yıllık geçmişe sahip, özel bir enstrümandır. Keman serüvenim yaklaşık 40 yılı kapsıyor. Küçük yaşlardan itibaren keman çalıyorum. Aynı zamanda birçok musiki cemiyetinde aktif olarak yer aldım. Zaman zaman ünlü sanatçılara da eşlik etme fırsatım oldu. Musiki cemiyetinde enstrüman çalarken, daha üst seviye enstrümanlara ihtiyaç duyduğumda yaptığım araştırmalar sonucu, özellikle keman yapımcıları camiasında çok da hoşlanmadığım bazı olaylarla karşılaştım. Bu deneyimlerden sonra kendi kendime 'bu işi en üst seviyede ben yapacağım' diyerek yola çıktım. Yaklaşık 40 yıl önce başlayan bu süreç, son 25 yıldır geometri, mühendislik ve yapımcılık boyutlarıyla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"BİR YILDA EN FAZLA İKİ KEMAN YAPABİLİYORUM"

Keman imalatını hobi olarak yaptığını ve ticari amaç gütmediğini belirten Vardaloğlu, "Bugüne kadar 40'a yakın keman yaptım ve yapmaya da devam ediyorum. Herhangi bir ticari amaç gütmüyorum; tamamen üst düzey bir hobi olarak sürdürüyorum. Asıl mesleğim öncelikli olduğu için keman yapımı biraz geri planda kalıyor. Bir yılda en fazla iki keman yapabiliyorum çünkü bu iş büyük emek, çok ince işçilik ve ciddi bir akustik deneyim gerektiriyor." diye konuştu.

"FLARMONİ ORKESTRALARI ÜYELERİNE VE SOLİSTLERİNE ÖZEL OLARAK YAPIYORUM"

Keman yapımında kullandığı malzemeleri yurt dışından tedarik ettiğini, solistlere özel olarak yaptığını belirten Vardaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Keman yapımında geleneksel olarak üç farklı ağaç kullanılıyor. Bu ağaçlar Türkiye'de de bulunuyor; ancak akustik açıdan yalnızca üst tabla için kullanılan ladin, Türkiye'de bu işe uygun nitelikte. Ben, akustik performansı yüksek olan ladinleri Kuzey İtalya'dan başlayarak İsviçre üzerinden Romanya'ya kadar uzanan, Kuzey Dolomitleri bölgesinde 2000 metre rakımda yetişen ormanlardan temin ediyorum. Diğer bir malzeme olan akçaağaç ise ladine göre daha sert yapılıdır Bosna'dan Romanya Karpatlara kadar uzanan hatta yetişen akçaağaçlar akustik olarak ihtiyaca cevap verir niteliktedir. Ben genelde Romanya'daki Karpat dağlarının akçaağaçlarını özellikle tercih ediyorum. Özellikle Rusya ve Ukrayna çevresine satışlarım var, yakın hedeflerim arasında Avrupa var. Filarmoni orkestraları için sipariş üzerine keman yapıyorum. İç piyasaya çalışmıyorum; çalışmalarım yurt dışına yönelik ve bu işin solistlerine özel olarak yapılıyor. Bunun dışında, gerçekten yetenekli olup da keman temin etmekte zorlanan gençlere de elimden geldiğince destek oluyorum."