Samed Ağırbaş, GYODER Gayrimenkul Zirvesi’nde yaptığı konuşmada gayrimenkul sektörüne iklim dostu ve sıfır atık uyumlu üretim çağrısı yaptı. Ağırbaş, COP31 sürecinde erişilebilir konut, sürdürülebilir şehirler ve küresel iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Sıfır Atık Hareketi’nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan’ın himayelerinde küresel ölçekte güç kazanan sıfır atık yaklaşımının Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma vizyonunun temel unsurlarından biri olmayı sürdürdüğü belirtildi.

Ağırbaş, Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) tarafından bu yıl 20’ncisi düzenlenen Gayrimenkul Zirvesi’nde gerçekleştirdiği açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Gayrimenkul sektörü bildiğiniz üzere sadece yapı üretmez, yaşam üretir, şehirlerin karakterini şekillendirir ve gelecek kuşakların çevresel kaderini belirler. Bu nedenle bugün burada konuştuğumuz her metrekare aslında karbon bütçemizin, doğal kaynaklarımızın ve sosyal dayanıklılığımızın bir yansımasıdır.”

"100 BİNDEN FAZLA İSİM TÜRKİYE’DE BİR ARAYA GELECEK"

Konut üretiminin küresel ölçekte kritik bir başlık olduğuna dikkat çeken Ağırbaş, şu değerlendirmede bulundu:

“Biz başta Sıfır Atık Vakfı olarak Vakfımızın Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonu ve Sayın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’un liderliğinde, konut üretimi ile alakalı nasıl bir model izleyebiliriz ve insanların erişilebilir konuta ulaşması ile alakalı ne gibi kalıcı adımlar atabiliriz, bunun gayreti içerisindeyiz. COP31, yani Birleşmiş Milletler’in Taraflar Konferansı, bu yıl Türkiye’nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya’da yapılacak. Dünyanın 197 ülkesinin bir araya geleceği bu toplantıda 100 binden fazla isim Türkiye’de bir araya gelecek ve burada alınacak kararların uygulanabilir olması, ölçülebilir olması ve sahada karşılığının olabilmesini ümit ediyoruz.”

Uluslararası temaslarına da değinen Ağırbaş, Nairobi’deki gözlemlerini şu sözlerle aktardı:

“Kenya’nın başkenti Nairobi’de 1 milyondan fazla insanın yaşadığı bir gecekondu mahallesinde, insanlarla birebir temas kurduk, sorunlarını dinledik. Orada şunu gördük; ulaşılabilir konut devlet olarak sağlanmadığı zaman ne yazık ki ülkelerde gecekondu mahalleleri oluşuyor. Özellikle dezavantajlı grupların COP31 toplantısına katılımını önemsiyoruz. Ortaya koyduğumuz finansman modeli ile o bölgelerde yaşayan insanların toplantılara katılımını sağlayacak bir model geliştirdik.”

"8 MİLYARDAN FAZLA İNSANI İLGİLENDİREN BİR MESELE"

Sıfır Atık Hareketi’nin ulaştığı noktaya ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

“Dünya Bankası ile yaptığımız görüşmelerde, özellikle dünyada erişilebilir konut üretimi ile alakalı daha fazla çalışılması gerektiğine dair mutabık kaldık.”

İklim meselesi ülkede yaşayan 86 milyonu, dünyada yaşayan 8 milyardan fazla insanı ilgilendiren bir mesele. Bu nedenle tüm paydaşları sürece katarak, ortak aklı esas alan bir yaklaşım benimsiyoruz.

Sıfır atık hareketi Anadolu topraklarından başladı ve bugün dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan bir harekete dönüştü. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin sıfır atık dediğiniz zaman akla Türkiye geliyor.

HERKES ORTALAMA 5 GRAM PLASTİK YUTUYOR

Atık krizine ilişkin çarpıcı veriler paylaşan Ağırbaş, şunları söyledi:

“İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre her bir birey ortalama 5 gram plastiği haftada istemeden yutuyor. Daha doğmamış çocukların kanında mikroplastiklere rastlıyoruz. Artık okyanuslarda plastik kıtalarından bahsediyoruz. Atık krizi Dünya’yı aşmış durumda; bugün uzay atıklarını konuşuyoruz.”

Bu şekilde devam ederse, mikroplastiklere bağlı hastalıklarda ve kanser vakalarında ciddi artışlar yaşanacaktır. Bu gidişata dur demek zorundayız.

Sizler yapacak olduğunuz konutları sıfır atık uyumlu, iklim dostu ve karbon nötr şekilde inşa ederseniz, Türkiye ve dünya olarak net sıfır emisyon hedefimize çok daha hızlı ulaşacağımıza inanıyoruz.

Konuşmasının sonunda Sıfır Atık Forumu’na davette bulunan Ağırbaş, şu ifadeleri kullandı:

“150’den fazla ülkenin ve 100’ün üzerinde bakanın katılacağı bu önemli buluşmada, sıfır atığın ve iklimin geleceğini ele alacağız. 5 binden fazla katılımcıyı İstanbul’da ağırlamayı planlıyoruz.”

Siz değerli gayrimenkul yatırımcılarımızı Sıfır Atık Vakfı olarak toplantımızda misafir etmekten dolayı onur duyarız. COP31 ve sıfır atık bağlamında fikir ve önerilerinizi hayata geçirmek için iş birliğine hazırız.

