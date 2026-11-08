İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Uzman isim son durumu açıkladı
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yeni haftada yurt genelinde beklenen hava durumunu değerlendirdi. İstanbul'da etkili olan soğuk havanın önümüzdeki günlerde yerini daha ılık bir havaya bırakacağını belirten Şen, özellikle hafta sonuna doğru yaşanacak sıcaklık artışına dikkat çekti.
İstanbul'da en soğuk günün geride kaldığını ifade eden Şen, soğuk havanın pazartesi ve salı günleri de etkisini sürdüreceğini ancak sıcaklıkların kademeli olarak yükseleceğini söyledi.
Salı günü İstanbul'da yeniden yağmur beklendiğini belirten Şen, kentte şu anda kar yağışı öngörmediklerini vurguladı.
Şen, İstanbul'un 1-2 gün süreyle kar yağışı alabileceğini, ancak bunun ocak ayında gerçekleşmesinin daha olası olduğunu ifade etti.
İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR 20 DERECEYE YAKLAŞACAK
Haftanın ikinci yarısından itibaren batı bölgelerinde belirgin bir sıcaklık artışı yaşanacağını kaydeden Şen, İstanbul'da termometrelerin 20 dereceye yaklaşabileceğini ifade etti. Perşembe gününden itibaren etkisini göstermesi beklenen ılık havanın hafta sonuna kadar devam edeceğini belirten uzman isim, İstanbul'da adeta kış ve baharın aynı hafta içerisinde yaşanacağını dile getirdi.
Ancak sıcaklık artışının ardından yağış uyarısı da geldi. Pazar günü İstanbul'da kuvvetli yağmur beklendiğini söyleyen Şen, yağışın su baskınlarına neden olabileceğini belirterek gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini söyledi.
DOĞU ANADOLU'DA KAR YAĞIŞI SÜRECEK
Yurt genelindeki yağışlara ilişkin bilgi veren Şen, Doğu Anadolu'da kar yağışının pazartesi ve salı günü de etkili olacağını belirtti. Erzincan, Erzurum, Kars, Muş ve Hakkari çevrelerinde kar yağışının devam edeceğini kaydeden Şen, özellikle Hakkari'nin doğusunda kuvvetli yağış beklendiğini söyledi.
Salı gününden itibaren soğuk hava dalgasının etkisini kaybedeceğini ve Doğu Anadolu'daki kar yağışının sona ereceğini bildiren Şen, bu kez yüksek basıncın etkisiyle hava kirliliğinin gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.
Özellikle İç Anadolu, İç Ege ve Doğu Anadolu bölgelerinde hava kirliliğine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
RİZE VE ARTVİN'DE SU BASKINI VE HEYELAN RİSKİ
Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış beklendiğini belirten Şen, özellikle Rize ve Artvin çevrelerinde yaşayan vatandaşları uyardı. Bölgedeki yağışların su baskınlarına neden olabileceğini ifade eden Şen, yüksek kesimlerde ise kar yağışının etkili olacağını söyledi.
Karadeniz'de toprağın uzun süredir devam eden yağışlar nedeniyle suya doyduğuna dikkat çeken Şen, eğimli arazilerde heyelan riskinin arttığını belirtti. Rize ve Artvin çevresinde dere yataklarından uzak durulması gerektiğini vurgulayan Şen, vatandaşların su seviyesindeki yükselişleri yakından takip etmesini istedi.
DOĞU AKDENİZ'DE RÜZGARIN HIZI 60 KİLOMETREYE ÇIKACAK
CNN Türk canlı yayınında konuşan Şen, kuvvetli rüzgarın da bazı bölgelerde etkisini sürdüreceğini belirtti. Doğu ve Batı Karadeniz ile Doğu Akdeniz'de kuzey yönlerden esecek rüzgarın hızının saatte 50-60 kilometreye ulaşabileceğini ifade eden Şen, olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Malatya, Elazığ, Iğdır, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak; Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda buzlanma ve don olayı, İç Ege ile İç Anadolu’da sis ve pus olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
İç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.