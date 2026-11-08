İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Uzman isim son durumu açıkladı

İstanbul'da en soğuk günün geride kaldığını ifade eden Şen, soğuk havanın pazartesi ve salı günleri de etkisini sürdüreceğini ancak sıcaklıkların kademeli olarak yükseleceğini söyledi.

Salı günü İstanbul'da yeniden yağmur beklendiğini belirten Şen, kentte şu anda kar yağışı öngörmediklerini vurguladı.

Şen, İstanbul'un 1-2 gün süreyle kar yağışı alabileceğini, ancak bunun ocak ayında gerçekleşmesinin daha olası olduğunu ifade etti.