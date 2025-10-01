Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > İzmir'de kesinti devam ediyor! Yeni açıklama geldi, 2 hafta daha sürecek

İzmir'de kesinti devam ediyor! Yeni açıklama geldi, 2 hafta daha sürecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İzmir&#039;de kesinti devam ediyor! Yeni açıklama geldi, 2 hafta daha sürecek
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir’de kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 2 günde 1 uygulanan planlı su kesintilerinin sonra ermesi bekleniyordu, yeni arar alındı. İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan açıklamada su kesintilerinin 15 Ekim'e kadar uzatıldığı aktarıldı.

İzmir'de su kesintileri vatandaşın en çok şikayet ettiği konulardan biri, bilindiği gibi su kaynaklarının azalmasından dolayı planlı kesintiler yapılıyordu. Son karar planlı kesintilerin devam edeceği yönünde oldu.

İzmir'de kesinti devam ediyor! Yeni açıklama geldi, 2 hafta daha sürecek - 1. Resim

2 GÜNDE 1 SULAR KESİLECEK

Kesintiler Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere, Güzelbahçe ve Menderes olmak üzere 13 ilçede 2 günde 1 olarak uygulanmaya devam edecek.

15 EKİM'E KADAR SÜRECEK

İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından açıklanan yeni planlamaya göre; birinci bölge olan Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir ve Menderes ilçesinde belirlenen mahallelerde 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 Ekim'de, ikinci bölge olan Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir ilçesinde belirlenen mahallelerde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Ekim'de saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Rusya’nın 'Kuzey Kore' kozu ilk kez büyük darbe aldı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
3 bin kilometrelik umre serüveni: Babasıyla kurduğu hayali yalnız gerçekleştirecek - Yaşam3 bin kilometrelik umre serüveni: Babasıyla kurduğu hayali yalnız gerçekleştirecekİklim krizine karşı yeni kahve türleri! Üretim alanları daha da genişleyebilir - Yaşamİklim krizine karşı yeni kahve türleriBurdur'da şehri saran koku paniğe neden oldu! Sebebi belediye anonsu ile ortaya çıktı - YaşamŞehri saran koku paniğe neden oldu!Maillerin vazgeçilmezi @ sembolünün gizli kalmış üç bin yıllık öyküsü! - Yaşam@ sembolünün 3 bin yıllık gizli hikayesi!Kuraklık Atatürk Barajı'nı da vurdu! Su çekilmesi 150 metreye ulaştı - YaşamDünyada ilk 10'da! Kuraklık o barajı da vurduDaha anaokuluna gitmeden mutfağın içindeydi: Sabah 5’te kalkıp 30 çeşit yemek hazırlıyor - YaşamDaha anaokuluna gitmeden mutfağın içindeydi
Sonraki Haber Yükleniyor...