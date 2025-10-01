İzmir'de kesinti devam ediyor! Yeni açıklama geldi, 2 hafta daha sürecek

İzmir'de su kesintileri vatandaşın en çok şikayet ettiği konulardan biri, bilindiği gibi su kaynaklarının azalmasından dolayı planlı kesintiler yapılıyordu. Son karar planlı kesintilerin devam edeceği yönünde oldu.

2 GÜNDE 1 SULAR KESİLECEK

Kesintiler Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere, Güzelbahçe ve Menderes olmak üzere 13 ilçede 2 günde 1 olarak uygulanmaya devam edecek.

15 EKİM'E KADAR SÜRECEK

İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından açıklanan yeni planlamaya göre; birinci bölge olan Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir ve Menderes ilçesinde belirlenen mahallelerde 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 Ekim'de, ikinci bölge olan Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir ilçesinde belirlenen mahallelerde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Ekim'de saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanacak.