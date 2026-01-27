Anadolu Ajansı • Digor
Kars'ta ahıra giren kurtlar 136 koyunu telef etti!
Kars'ın Digor ilçesinde etkili olan soğuk hava, kurtları köye çekti. İlçeye bağlı Bostankale köyünde bir ahıra giren kurtlar, 136 koyunu telef etti, 33'ünü yaraladı. Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köyde inceleme başlattı.
Kars'ın Digor ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken kurtlar, yerleşim yerlerine inmeye başladı.
136 KOYUNU TELEF ETTİLER
İlçeye bağlı Bostankale köyünde Alican Polat'ın ahırına gece saatlerinde kurtlar girdi. Ahırda bulunan 136 koyunu telef eden kurtlar, 33'ünü ise yaraladı.
Hayvan sahiplerinin ihbarı üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köye giderek olaya ilişkin inceleme başlattı.
