Kastamonu’da dağ köylerindeki asırlık ahşap evlerden kış manzaraları
Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı dağ köylerinde bulunan, birçoğu bir asrı aşkın geçmişe sahip kök boyalı ahşap evler, yoğun kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Küre Dağları bölümünde bulunan ahşap evler, bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.
KARTPOSTALLIK MANZARALAR
Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi aştığı bölgede tarihi evler ve çevresini saran ormanlık alanlar güzel görüntü oluşturdu. Yoğun kar yağışının ardından ortaya çıkan manzara bölgenin doğal ve kültürel dokusunu ön plana çıkarırken, köyler adeta görsel şölen sundu.
